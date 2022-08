Il test sulla cornea artificiale è un successo: restituita la vista a 14 pazienti ciechi (Di giovedì 11 agosto 2022) Sperimentazione riuscita per il dispositivo in collagene ricavato da pelle di maiale, come riferiscono ricercatori svedesi della Linköping University e dell'azienda LinkoCare Life ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 agosto 2022) Sperimentazione riuscita per il dispositivo in collagene ricavato da pelle di maiale, come riferiscono ricercatori svedesi della Linköping University e dell'azienda LinkoCare Life ...

VedeleAngela : RT @barbarab1974: Devo ricordare che non sono stati effettuati test sulla oncogenicità e mutagenicità dell’ elisir o rimando ai video di F… - GagliotiMarco : RT @barbarab1974: Devo ricordare che non sono stati effettuati test sulla oncogenicità e mutagenicità dell’ elisir o rimando ai video di F… - MarcoTortori : RT @barbarab1974: Devo ricordare che non sono stati effettuati test sulla oncogenicità e mutagenicità dell’ elisir o rimando ai video di F… - the_v_3 : RT @barbarab1974: Devo ricordare che non sono stati effettuati test sulla oncogenicità e mutagenicità dell’ elisir o rimando ai video di F… - GZagaglia : RT @barbarab1974: Devo ricordare che non sono stati effettuati test sulla oncogenicità e mutagenicità dell’ elisir o rimando ai video di F… -