(Di giovedì 11 agosto 2022) Le operazioni per salvare la vita dell'uomo rimasto intrappolato sono tuttora in corso: chiusa al traffico via Innocenzo XI. Le altre due persone si sono dileguate dopo aver allertato i soccorsi

Il colpo alla banca e il crollo del tunnel: così la "banda del buco" è rimasta intrappolata Ufficiale l'arrivo di Filip Kostic alla Juventus: il club bianconero ha depositato il contratto del centrocampista ...Le operazioni per salvare la vita dell'uomo rimasto intrappolato sono tuttora in corso: chiusa al traffico via Innocenzo XI. Le altre due persone si sono dileguate dopo aver allertato i soccorsi ...