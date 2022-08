I Nas hanno chiuso 10 parchi acquatici per gravi irregolarità (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Tra luglio e agosto i Carabinieri dei Nas hanno ispezionato 288 strutture destinate all'uso ricreativo - parchi acquatici e piscine - rilevandone 83 irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati), e ciò ha portato alla contestazione di 108 sanzioni penali e amministrative per oltre 40 mila euro. Sono stati inoltre disposti 10 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti impianti e aree ricreative acquatiche a causa di gravi criticità ritenute incompatibili con la prosecuzione dell'attività ludica e con la frequentazione degli utenti. È questo il risultato di una campagna di controlli eseguita dai Nas per verificare il livello di sicurezza dei servizi offerti, in relazione al prevedibile aumento di accessi degli utenti connesso con il flusso vacanziero e con le condizioni climatiche ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Tra luglio e agosto i Carabinieri dei Nasispezionato 288 strutture destinate all'uso ricreativo -e piscine - rilevandone 83 irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati), e ciò ha portato alla contestazione di 108 sanzioni penali e amministrative per oltre 40 mila euro. Sono stati inoltre disposti 10 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti impianti e aree ricreative acquatiche a causa dicriticità ritenute incompatibili con la prosecuzione dell'attività ludica e con la frequentazione degli utenti. È questo il risultato di una campagna di controlli eseguita dai Nas per verificare il livello di sicurezza dei servizi offerti, in relazione al prevedibile aumento di accessi degli utenti connesso con il flusso vacanziero e con le condizioni climatiche ...

