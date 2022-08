George Clooney festeggia al Lago di Como 20 anni d' amore con Amal insieme a una coppia estratta a sorte

infoitcultura : George Clooney e Amal festeggiano i 20 anni di Villa Oleandra sul lago di Como e invitano una coppia di sconosciuti… - infoitcultura : George Clooney e Amal Alamuddin, doppio anniversario sul Lago di Como con ospiti che non ti aspetti - infoitcultura : George Clooney, 20 anni sul Lago di Como: l’iniziativa benefica per festeggiare - infoitcultura : George Clooney festeggia i 20 anni di Villa Oleandra con un'altra coppia estratta a sorte - patry71 : @mimosaosa @PAOLANURNBERG @Corriere Di che marketing avrebbe bisogno George Clooney ? Questa coppia ha partecipato… -

Sono già trascorsi 20 anni da quandovisitò per la prima volta Villa Oleandra e, innoramoratosene, decise che sarebbe stata sua. Un amore a prima vista sulle sponde del Lago di Como, teatro negli anni di incontri ...Federica Bandirali per il 'Corriere della Sera'amale la moglie Amal festeggiano vent'anni a Villa Oleandra, a Laglio, sul Lago di Como, ormai diventata la loro seconda casa. Per il ventesimo anniversario d'amore con la ...Sono già trascorsi 20 anni da quando George Clooney visitò per la prima volta Villa Oleandra e, innoramoratosene, decise che sarebbe stata sua. Un amore a prima vista sulle sponde ...Justin Ng / Avalon / ipa-agency.net. «George Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per St. Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda», ha detto il sindaco Roberto Pozzi. Quello ch ...