Genova, arrestato l’imprenditore portuale Aldo Bianchi (Di giovedì 11 agosto 2022) Aldo Bianchi è finito in carcere su ordine del tribunale, che ha accolto le richieste della Procura al termine d'una lunga indagine. Nello stesso procedimento risultano indagati il fratello Sergio, 65 anni, e il settantacinquenne Carlo Gambacciani, Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022)è finito in carcere su ordine del tribunale, che ha accolto le richieste della Procura al termine d'una lunga indagine. Nello stesso procedimento risultano indagati il fratello Sergio, 65 anni, e il settantacinquenne Carlo Gambacciani,

rep_genova : Genova, arrestato per bancarotta l'imprenditore portuale Aldo Bianchi [aggiornamento delle 16:14] - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Arrestato 43enne nella notte in Piazza de Ferrari a #Genova per minacce aggravate, tentata rapina e resistenza a Pubblico… - ilsecoloxix : #Genova, arrestato per bancarotta l’imprenditore portuale Aldo Bianchi - BabboleoNews : Arrestato 43enne nella notte in Piazza de Ferrari a #Genova per minacce aggravate, tentata rapina e resistenza a Pu… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: 33enne va in questura per denunciare lo smarrimento dei documenti, ma viene arrestato perché a suo carico pende un ordine… -