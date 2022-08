Flat tax | l' apertura di Giorgia Meloni Da quali redditi partire

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il tema delle tasse è centrale nel programma di centrodestra, con qualche distinguo tra i partiti. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi parlano da tempo ditax e sul tema è tornata anche. "Diminuire la pressione fiscale è un tema fondamentale, sul quale il centrodestra è d'accordo, poi da quello che sarà il modo migliore lo vedremo anche da quale sarà il risultato delle elezioni", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia intervenendo a Rai Radio1. Per FdI rispetto allatax "la cosa migliore e applicarla all'inizio suiincrementali, tutto quello fatto in più rispetto all'anno precedente - spiega- perché non ha bisogno di coperture particolari, si tratta di nuovo gettito". In sintesi, una tassa piatta su tutto quello che viene fatturato in ...

marattin : STORIA DI UNA GRANDE MENZOGNA. La flat tax ( = aliquota unica) proposta dalla @LegaSalvini in realtà è un sistema a… - matteosalvinimi : FLAT TAX, i numeri che zittiscono Letta Oggi già 1,9 milioni di lavoratori (a Partita Iva) GIÀ USANO la #FlatTax al… - elio_vito : Dopo averle sparate grosse, ora la destra inizia a precisare... Blocco navale? Concordato con la Libia! Flat tax a… - as99pd : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Flat tax= tassiamo I poveri per dare ai ricchi - fabiospes1 : RT @ultimora_pol: #Italia Carlo #Calenda: 'Io guadagnerei un sacco di soldi con la flat tax. Mi devono spiegare perché un operaio debba pag… -

ROMA. L'intesa tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è in dirittura d'arrivo. I due leader si vedranno oggi per sancire il matrimonio politico tra Azione e Italia Viva e chiudere una discussione iniziata ...