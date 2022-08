Europei di atletica: Bergamo al via con una spedizione da record (Di giovedì 11 agosto 2022) A Monaco dal 15 agosto. Ihemeje, Giupponi, Barcella, Curiazzi e Fofana saranno al via delle gare individuali degli Europei di atletica, Pavese conta di trovare spazio fra le titolari della staffetta 4x100. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 agosto 2022) A Monaco dal 15 agosto. Ihemeje, Giupponi, Barcella, Curiazzi e Fofana saranno al via delle gare individuali deglidi, Pavese conta di trovare spazio fra le titolari della staffetta 4x100.

RaiNews : Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclis… - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo (pista,… - haivistoalbergo : #Tg1 che non ha dato quasi mai spazio ai Mondiali di nuoto e atletica se non in coda, ora apre con gli Europei (co… - SalernoSport24 : ??? Il canottiere nato a Scafati ha inaugurato la spedizione azzurra agli European Championships ??? Leggete la notiz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Europei: tre rinunce nella squadra azzurra -