Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato e nuovo programma su Rai 2: ecco chi è l’uomo della conduttrice e cosa farà in tv (Di giovedì 11 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che da quello lavorativo. Impegnata sul palco del Battiti Live per tutta l’estate 2022, i suoi impegni televisivi non finiscono certo qui. Sul web si mormora, infatti, che la conduttrice avrebbe già ricevuto dai vertici di Viale Mazzini una nuova proposta per... Leggi su donnapop (Di giovedì 11 agosto 2022)sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che da quello lavorativo. Impegnata sul palco del Battiti Live per tutta l’estate 2022, i suoi impegni televisivi non finiscono certo qui. Sul web si mormora, infatti, che laavrebbe già ricevuto dai vertici di Viale Mazzini una nuova proposta per...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci si è innamorata proprio di lui - lucia04030043 : Grande successo quest’anno per #battitilive … ???? Complimenti a tutti ed in particolare alla splendida conduttrice E… - zazoomblog : “Nuovo fidanzato”. Elisabetta Gregoraci momento magico col famoso. Ve lo ricordate? - #“Nuovo #fidanzato”.… - AngoloDV : Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Chi sarebbe #eligreg #gregorelli #battitilive #battitilive2022… - lucia04030043 : @redazionerumors Come sempre le fans tossiche di @GiuliaSalemi93 devono criticare Elisabetta Gregoraci … loro che s… -