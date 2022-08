Elezioni: Renzi, 'serve generosità e non pretendere ruoli, assist fanno fare gol' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Per costruire una casa nuova ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l'entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci vuole anche tanta generosità. Perché consentire a un progetto di partire richiede anche che qualcuno sappia fare spazio e non pretendere ruoli". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook a proposito del Terzo polo. "Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l'onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist per fare i gol", sottolinea tra l'altro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Per costruire una casa nuova ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l'entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci vuole anche tanta. Perché consentire a un progetto di partire richiede anche che qualcuno sappiaspazio e non". Lo scrive Matteosu Facebook a proposito del Terzo polo. "Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l'onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gliperi gol", sottolinea tra l'altro il ...

