Elezioni, partito Insieme: "Interlocuzione con terzo polo solo se linea popolare e solidale" (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il terzo polo ha bisogno di una linea popolare solidale. Non può bastare offrire dunque al Paese solo una linea efficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di Insieme, sulla scorta dell'Interlocuzione che il partito ha intrattenuto nelle ultime settimane con Italia viva, a questo è legata". Lo apprende l'Adnkronos dal partito di centro Insieme. "Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell'interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella 'trasformazione' del nostro sistema politico che Insieme auspica da anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ilha bisogno di una. Non può bastare offrire dunque al Paeseunaefficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di, sulla scorta dell'che ilha intrattenuto nelle ultime settimane con Italia viva, a questo è legata". Lo apprende l'Adnkronos daldi centro. "Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell'interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella 'trasformazione' del nostro sistema politico cheauspica da anni, ...

pietroraffa : Più che le intenzioni espresse, contano i fatti. Meloni tolga la fiamma dal simbolo del suo partito e poi ne riparliamo #elezioni - pdnetwork : Se torneremo a essere il partito più votato tra i giovani, vinceremo le elezioni. - lorepregliasco : Il 45% degli elettori del M5S pensa che a vincere le prossime elezioni sarà un partito che in questo momento è al 1… - dani61d : @Fabio68017588 @dario_dioni Dimentichi: se perdo il referendum non faccio mai più politica, non diventerò mai PDC s… - AttilioFarinel1 : RT @fratotolo2: Ho un leggerissimo sospetto che nessun partito voglia vincere le elezioni. #ElezioniPolitiche2022 #25settembre https://t.co… -