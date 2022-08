Di Maio | Calenda è un bullo Nel centrosinistra spero siano caduti tutti i veti

(Di giovedì 11 agosto 2022) "? Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l'altra guancia". Risponde così al leader di Azione il ministro degli Esteri Luigi Di, che in mattinata ha tenuto una conferenza stampa per annunciare il patto con la rete Agenda nazionale civica, che annovera amministratori locali in tutta Italia e che è presieduta dal sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. Insieme al titolare della Farnesina anche l'altro leader di Impegni civico, il sottosegretario Bruno Tabacci. E' stata l'occasione per rilanciare sul programma elettorale di Ic. "Abbiamo deciso di fare una campagna elettorale portando avanti un programma molto concreto: dal tetto massimo prezzo del gas, che è ancora irrealizzato a causa dell'irresponsabilità di Conte, Salvini e Fi che hanno fatto cadere il governo Draghi", ha detto Di. "Abbiamo ben ...

... Luigi Di, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "Non abbiamo ancora iniziato a mettere i nomi nelle caselle. Io spero che l'uscita di Carlodalla coalizione porti con sé ...È nato il terzo polo 'Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l'altra guancia'. Risponde così al leader di Azione il ministro degli Esteri Luigi Di, che in mattinata ...Renzi: “Il terzo polo può prendere voti sia a Forza Italia che al Pd e con un buon risultato al proporzionale, possiamo essere decisivi in Parlamento per far tornare Mario Draghi”.Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno stretto un accordo che li porterà ad una corsa congiunta per questo mese e mezzo.