Covid, le news di oggi. Meno di un milione i positivi. Frena la curva dei contagi LIVE (Di giovedì 11 agosto 2022) Fiaso: -22% le intensive in 7 giorni, -20% i reparti, -27% ricoveri pediatrici, nessuno in intensiva. Negli adolescenti la protezione del vaccino cala dopo 27 giorni. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proclamato oggi una "eclatante vittoria" sul Covid-19, dopo quasi due settimane senza alcun caso ufficialmente registrato nel Paese. Ricciardi: "Isolamento positivi fondamentale, sì riduzioni ma nessuno stop"

