Cina e India litigano sul Dalai Lama (Di giovedì 11 agosto 2022) L'India ha schierato mercoledì un elicottero militare per facilitare un viaggio di Tenzin Gyatso, il 14esimo Dalai Lama. L'elicottero, un Dhruv dell'Aeronautica militare Indiana (IAF), ha accompagnato il leader spirituale da Leh a un monastero del XV secolo vicino a Lingshed, uno dei villaggi più remoti del Territorio dell'Unione del Ladakh, dove si è recato in visita nell'ambito del suo primo spostamento da Dharamshala (dove si trova il Tibetan Government-in-Exile TGiE) dall'inizio della pandemia. Che l'icona mondiale della lotta pluridecennale dei tibetani contro il dominio e la prepotenza nazionalista cinese si muova con un elicottero della IAF è una questione interessante se viene inserita in un contesto che riguarda la visita della Speaker Nancy Pelosi a Taiwan. Nuova Delhi ha diffuso le immagini di Gyatso con gli ...

