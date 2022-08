Centrodestra, c’è il listone dei centristi: si chiamerà ‘Noi moderati’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiamerà “Noi moderati” la lista unitaria tra Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Italia al centro e Udc che si presenterà con la coalizione di Centrodestra alle elezioni di domenica 25 settembre. Lo ha spiegato il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova lista in corso alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Si“Noi moderati” la lista unitaria tra Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Italia al centro e Udc che si presenterà con la coalizione dialle elezioni di domenica 25 settembre. Lo ha spiegato il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova lista in corso alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giorgiolaporta : #Centrodestra al 90% nei collegi uninominali? Chi vuole espatriare può iniziare a prende i biglietti #Ryanair. Se… - agorarai : 'lo schema del Centrodestra è lo stesso del 1994: un'area liberale, la Lega e la Destra, che oggi è Fratelli d'Ital… - AlexBazzaro : Vedendo gli attuali disastri a sinistra, rifletto sulla lungimiranza di chi, come @matteosalvinimi anche a scapito… - mammagio60 : @c_briguglio @Nello_Musumeci @GiorgiaMeloni Se fosse tutto contro Meloni, sarebbe un motivo in più per candidare un… - ListaToti : Le cose che proponiamo le abbiamo già realizzate nei nostri percorsi politici o da amministratori del territorio.No… -

Che cosa è il Terzo Polo, la nuova alleanza lanciata da Renzi e Calenda Leggi anche Renzi e Calenda hanno trovato l'accordo: è nato il Terzo Polo con Italia Viva e Azione Centrodestra semina il centrosinistra, Renzi - Calenda appena al 6%: l'ultimo sondaggio sulle ... Centrodestra, ecco la bozza completa del programma NO ASSISTENZIALISMO Quanto al lavoro, il centrodestra propone il taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori e l'abolizione del reddito di cittadinanza, che va'sostituito' con misure ... Corriere della Sera Leggi anche Renzi e Calenda hanno trovato l'accordo: è nato il Terzo Polo con Italia Viva e Azionesemina il centrosinistra, Renzi - Calenda appena al 6%: l'ultimo sondaggio sulle ...NO ASSISTENZIALISMO Quanto al lavoro, ilpropone il taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori e l'abolizione del reddito di cittadinanza, che va'sostituito' con misure ... Elezioni politiche 2022, le notizie dell’8 agosto