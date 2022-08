Carlo Ancelotti è l’allenatore dei record: con la vittoria della Supercoppa Uefa stacca Guardiola (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Ancelotti è sempre più l’allenatore dei record. A fine aprile è diventato il primo tecnico della storia a vincere tutti i top cinque campionati europei e il 28 maggio il primo ad aggiudicarsi quattro Champions League. Mercoledì 10 agosto a Helsinki, in Finlandia, è diventato anche il primo a mettere le mani su quattro Supercoppe Uefa. Il suo Real Madrid grazie alle reti di David Alaba e Karin Benzema si è imposto per 2-0 sull’Eintracht Francoforte. Per Ancellotti è quindi il quarto sigillo nella competizione dopo quelli sulla panchina del Milan, nel 2003 e 2007, e quello sempre con le Merengues del 2014. L’emiliano ha così staccato Pep Guardiola fermo a tre successi. I trionfi con il Real sono arrivati dopo che Ancelotti aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)è sempre piùdei. A fine aprile è diventato il primo tecnicostoria a vincere tutti i top cinque campionati europei e il 28 maggio il primo ad aggiudicarsi quattro Champions League. Mercoledì 10 agosto a Helsinki, in Finlandia, è diventato anche il primo a mettere le mani su quattro Supercoppe. Il suo Real Madrid grazie alle reti di David Alaba e Karin Benzema si è imposto per 2-0 sull’Eintracht Francoforte. Per Ancellotti è quindi il quarto sigillo nella competizione dopo quelli sulla panchina del Milan, nel 2003 e 2007, e quello sempre con le Merengues del 2014. L’emiliano ha cosìto Pepfermo a tre successi. I trionfi con il Real sono arrivati dopo cheaveva ...

