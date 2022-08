Calciomercato Salernitana, tutto fatto per Candreva: oggi il saluto alla Sampdoria (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Salernitana: i granata hanno chiuso la trattativa con la Sampdoria per l’arrivo di Candreva tutto fatto per il trasferimento di Antonio Candreva alla Salernitana. L’esterno saluterà oggi i compagni di squadra e la Sampdoria. L’accordo è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza e firmerà un nuovo contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. A quanto riporta Sky Sport, Federico Pastorello e Morgan De Sanctis hanno limato gli ultimi dettagli che mancavano per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Per lui oggi ci sarà l’ultimo allenamento con la Sampdoria, poi domani la partenza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022): i granata hanno chiuso la trattativa con laper l’arrivo diper il trasferimento di Antonio. L’esterno saluterài compagni di squadra e la. L’accordo è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legatosalvezza e firmerà un nuovo contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. A quanto riporta Sky Sport, Federico Pastorello e Morgan De Sanctis hanno limato gli ultimi dettagli che mancavano per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Per luici sarà l’ultimo allenamento con la, poi domani la partenza ...

