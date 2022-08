Calciomercato Fiorentina: idea Pereiro dal Cagliari (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, c’è l’interesse dei viola per Gaston Pereiro, ma sull’urugaiano potrebbe esserci la concorrenza del Valencia La Fiorentina sta pensando a Gaston Pereiro per rinforzare la trequarti. A riportarlo è L’Unione Sarda, che parla anche di un possibile interessamento del Valencia di Gattuso. Da diverse settimane si vocifera in merito al futuro di Gaston Pereiro. Il giocatore, infatti, è davanti a un bivio, ma il Cagliari non è del tutto convinto e proprio per questo motivo starebbe cercando acquirenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), c’è l’interesse dei viola per Gaston, ma sull’urugaiano potrebbe esserci la concorrenza del Valencia Lasta pensando a Gastonper rinforzare la trequarti. A riportarlo è L’Unione Sarda, che parla anche di un possibile interessamento del Valencia di Gattuso. Da diverse settimane si vocifera in merito al futuro di Gaston. Il giocatore, infatti, è davanti a un bivio, ma ilnon è del tutto convinto e proprio per questo motivo starebbe cercando acquirenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, risolta la questione #Dragowski: il giocatore ora è pronto a firmare per l… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #SPEZIA, SI COMPLICA #DRAGOWSKI DALLA #FIORENTINA: COME ALTERNATIVA POTREBBE TORNARE DI MODA… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #FIORENTINA, AUMENTA LA FIDUCIA PER #LOCELSO: #VILLARREAL AL MOMENTO BLOCCATO DAL FAIR-PLAY DEL… - Fprime86 : RT @lucsazzo: Abbiamo trovato l Under23 anche in Germania. Dopo #Fiorentina e #JuventusU23 si aggiunge #EintrachtFrankfurt. Cosa siamo, ill… - fanpage : Nikola #Milenkovic resterà alla #Fiorentina. Porte chiuse a #Juventus e #Inter -