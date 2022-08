Calciomercato.com – Djuricic: ‘Ho scelto la Samp in 20 minuti. Ho parlato con Giampaolo e…’ | Serie A (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 14:02:00 Fermi tutti! Il nuovo trequartista della Sampdoria ha voglia di riscatto. Filip Djuricic vuole tornare quello di Sassuolo, e far dimenticare il rendimento a sprazzi offerto nella sua prima esperienza blucerchiata: “La prima volta non è andata come volevo, stavolta sarà diverso. Però avevo bisogno di nuovi stimoli. E la Sampdoria è la sfida giusta. Stagione complicata a Sassuolo? Non mi era mai capitato di avere una stagione così strana. Ero partito molto bene in campionato, con la Serbia avevo fatto 2-3 gare strepitose, tutto era perfetto. Poi mi sono infortunato contro il Venezia, pareva che non fosse nulla di complicato ma ci ho messo 4 mesi per tornare” ha raccontato a Il Secolo XIX. “Pensavano fosse un problema muscolare, invece era il tendine, sono stati fatti tanti errori ma a un certo punto ho messo una riga ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 14:02:00 Fermi tutti! Il nuovo trequartista delladoria ha voglia di riscatto. Filipvuole tornare quello di Sassuolo, e far dimenticare il rendimento a sprazzi offerto nella sua prima esperienza blucerchiata: “La prima volta non è andata come volevo, stavolta sarà diverso. Però avevo bisogno di nuovi stimoli. E ladoria è la sfida giusta. Stagione complicata a Sassuolo? Non mi era mai capitato di avere una stagione così strana. Ero partito molto bene in campionato, con la Serbia avevo fatto 2-3 gare strepitose, tutto era perfetto. Poi mi sono infortunato contro il Venezia, pareva che non fosse nulla di complicato ma ci ho messo 4 mesi per tornare” ha raccontato a Il Secolo XIX. “Pensavano fosse un problema muscolare, invece era il tendine, sono stati fatti tanti errori ma a un certo punto ho messo una riga ...

MarcoBovicelli : #Monza, ecco #Marì: il difensore in arrivo dall’#Arsenal è atterrato ora a Milano, next stop visite mediche e poi f… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - GiovaAlbanese : Eccolo, #Kostic a Torino! #calciomercato #Juventus - rosaroccaforte : RT @UPavesi: - serieAnews_com : ???? #Juve, che assist da Barcellona: arriva la decisione di #Xavi che spinge l’attaccante verso Torino -