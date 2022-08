Calcio: Trentalange, 'arbitri si stanno preparando con scrupolo, sarà stagione difficile' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Si è svolto oggi a Sportilia, sede del raduno precampionato per gli arbitri e assistenti di Serie A e B, un incontro tra l'Aia e gli organi di informazione. I giornalisti hanno potuto assistere ad un allenamento, con esercitazione al simulatore Var, e ad una lezione tecnica sulla lettura di varie dinamiche di giuoco, tra falli e fuorigioco, tenuta dal Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. Presente all'incontro anche il Presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini. “In questo raduno di Sportilia abbiamo lavorato come squadra, grazie a tutte le componenti e professionalità presenti nell'Aia, perché questo è il futuro – ha detto il Presidente Alfredo Trentalange –. I Campionati che stanno per iniziare saranno difficili. Gli arbitri si stanno preparando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Si è svolto oggi a Sportilia, sede del raduno precampionato per glie assistenti di Serie A e B, un incontro tra l'Aia e gli organi di informazione. I giornalisti hanno potuto assistere ad un allenamento, con esercitazione al simulatore Var, e ad una lezione tecnica sulla lettura di varie dinamiche di giuoco, tra falli e fuorigioco, tenuta dal Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. Presente all'incontro anche il Presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini. “In questo raduno di Sportilia abbiamo lavorato come squadra, grazie a tutte le componenti e professionalità presenti nell'Aia, perché questo è il futuro – ha detto il Presidente Alfredo–. I Campionati cheper iniziare saranno difficili. Glisi...

