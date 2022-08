Bollo auto: si può non pagare ma nessuno lo sa | Come richiedere l’esenzione (Di giovedì 11 agosto 2022) Per gli italiani si tratta di una vera svolta. Finalmente arrivano bonus ed esenzioni per non pagare più l’odiato Bollo auto. Esenzione Bollo auto 2022 (foto web)Un auto comporta inevitabilmente spese obbligatorie Come manutenzione e costo del carburante, molti italiani però dibattono sul pagamento del Bollo auto, ovvero, la cosiddetta tassa automobilistica, che ogni possessore di una qualsiasi autovettura è tenuto a pagare. Oggi però arriva qualche novità e con essa la possibilità di non pagarlo più. Una notizia fantastica in questo periodo di forte aumento del costo della vita e così saper di poter evitare almeno il pagamento del Bollo ... Leggi su topicnews (Di giovedì 11 agosto 2022) Per gli italiani si tratta di una vera svolta. Finalmente arrivano bonus ed esenzioni per nonpiù l’odiato. Esenzione2022 (foto web)Uncomporta inevitabilmente spese obbligatoriemanutenzione e costo del carburante, molti italiani però dibattono sul pagamento del, ovvero, la cosiddetta tassamobilistica, che ogni possessore di una qualsiasivettura è tenuto a. Oggi però arriva qualche novità e con essa la possibilità di non pagarlo più. Una notizia fantastica in questo periodo di forte aumento del costo della vita e così saper di poter evitare almeno il pagamento del...

CarloCalenda : Anto’ tu hai fatto l’accordo con chi continui ad attaccare (Meloni e Salvini) quando sei nella versione Bruxelles,… - infoiteconomia : Pass disabili ed esenzione bollo auto non tutti ne hanno diritto: chiarimenti - Anto52421398 : @GiovaQuez E allora io che ho sempre pagato tutto alla fonte ,dipendente, e pagato sempre anche le altre comprese b… - manuelbett : @be09f016045643c @AlexBazzaro Si cosa la volete mettere? Sulla casa, sui terreni? Ah no c'è già si chiama IMU... Su… - Foy84 : @MaFa_59 @AlbertoBagnai Bollo auto, canone RAI (tassa possesso TV), IMU, IVA. Non si contribuisce in base alla capacità contributiva. -