Atalanta, Freuler se ne va in Premier League: segnale di un rinnovamento necessario (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Remo Freuler saluta l’Atalanta dopo 6 anni e mezzo. Il futuro del centrocampista svizzero sarà con il Nottingham Forest in Premier League. È di giovedì la notizia dell’accordo totale tra club per la cessione del classe 1992, arrivato in nerazzurro nel gennaio 2016 da sconosciuto e oggi ai saluti dopo aver scritto pagine di storia della Dea. Non servono ulteriori parole per descrivere quella che è stata la grandezza del numero 11, pescato dal Lucerna e immediatamente protagonista in Serie A, affermandosi già nella prima annata sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un continuo crescendo: 260 partite, 30 delle quali da capitano, e una costanza di rendimento rara da trovare. Da sorpresa a certezza, fino ad essere leader. Il ciclo Gasperiniano è passato tanto da lui, seppur forse non sia stato un uomo copertina ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Remosaluta l’dopo 6 anni e mezzo. Il futuro del centrocampista svizzero sarà con il Nottingham Forest in. È di giovedì la notizia dell’accordo totale tra club per la cessione del classe 1992, arrivato in nerazzurro nel gennaio 2016 da sconosciuto e oggi ai saluti dopo aver scritto pagine di storia della Dea. Non servono ulteriori parole per descrivere quella che è stata la grandezza del numero 11, pescato dal Lucerna e immediatamente protagonista in Serie A, affermandosi già nella prima annata sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un continuo crescendo: 260 partite, 30 delle quali da capitano, e una costanza di rendimento rara da trovare. Da sorpresa a certezza, fino ad essere leader. Il ciclo Gasperiniano è passato tanto da lui, seppur forse non sia stato un uomo copertina ...

