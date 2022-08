Anteprima nazionale di “Bullet train” con Brad Pitt all’arena di Sturla (Di giovedì 11 agosto 2022) Genova è tra le cinque città italiane dove si potrà vedere in Anteprima “Bullet train” di David Leitch con Brad Pitt nel ruolo comico demenziale di un killer reduce da un esaurimento nervoso. L’occasione si presenta mercoledì 17 agosto al “Circuito sul mare” di Sturla. Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Italia uscirà il 25 agosto solo al cinema. Vietato ai minori di 14 anni. Siamo nel mondo pop di Kotaro Isaka, autore del thriller “I sette killer dello Shinkansen”, il cocktail di risate e adrenalina da cui è tratto il film. Shinkansen è il nome del treno proiettile lanciato a trecento all’ora nella campagna giapponese su cui avviene tutto. In una delle carrozze è nascosta una valigia piena di soldi. A bordo ci sono sette assassini pronti a entrare in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 agosto 2022) Genova è tra le cinque città italiane dove si potrà vedere in” di David Leitch connel ruolo comico demenziale di un killer reduce da un esaurimento nervoso. L’occasione si presenta mercoledì 17 agosto al “Circuito sul mare” di. Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Italia uscirà il 25 agosto solo al cinema. Vietato ai minori di 14 anni. Siamo nel mondo pop di Kotaro Isaka, autore del thriller “I sette killer dello Shinkansen”, il cocktail di risate e adrenalina da cui è tratto il film. Shinkansen è il nome del treno proiettile lanciato a trecento all’ora nella campagna giapponese su cui avviene tutto. In una delle carrozze è nascosta una valigia piena di soldi. A bordo ci sono sette assassini pronti a entrare in ...

khamul2k12 : @Stronza Qui ad Arcore danno 'Mignott 2' in anteprima. Forse sarà diffuso a livello nazionale ma dipende dalle pros… - UPLI_nazionale : RT @ethicasocietas: Il testo del decreto infrastrutture-bis in corso di pubblicazione con le novità al #codicedellastrada per la #transizio… - SoniaBfc1909 : RT @FNInfermieri: Un'edizione di @Festambiente che ha visto l'anteprima nazionale del nostro documentario 'Ovunque per il bene di tutti'.… - volpini_laura : Oggi sul Tirreno. L’annuncio della presentazione del mio saggio in anteprima nazionale. Il Prisma. Storie di omicid… - Andremonteirod7 : RT @RAfotografo: ieri giornata piacevole a scattare con una simpaticissima atleta della Nazionale Italiana Atletica di salto con l’asta @ma… -