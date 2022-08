Usuraio nel lockdown, confiscate 5 case (Di mercoledì 10 agosto 2022) La GdF di Como ha confiscato 5 appartamenti, per un valore complessivo di circa 400mila euro, a un pregiudicato condannato per usura. L'uomo, nel pieno dell'emergenza legata alla pandemia da covid, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) La GdF di Como ha confiscato 5 appartamenti, per un valore complessivo di circa 400mila euro, a un pregiudicato condannato per usura. L'uomo, nel pieno dell'emergenza legata alla pandemia da covid, in ...

Usuraio nel lockdown, confiscate 5 case La GdF di Como ha confiscato 5 appartamenti, per un valore complessivo di circa 400mila euro, a un pregiudicato condannato per usura. L'uomo, nel pieno dell'emergenza legata alla pandemia da covid, in particolare nei primi 6 mesi del 2020, con la complicità dei propri familiari elargiva prestiti a tasso di usura. Per ricevere i 'clienti', ... Soriano nel Cimino - Salvatore Bramucci, pluripregiudicato, è stato giustiziato con diversi colpi d'arma da fuoco Bramucci fu arrestato nel 2007 con l'accusa d'estorsione, furto, usura e ricettazione. Insieme a ... A raccontare ai carabinieri il vortice usuraio in cui erano stati risucchiati, due imprenditori, ...