Uomini e Donne: Ida Platano Finisce In Ospedale! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida Platano è finita in ospedale. Nulla di grave per la dama di Uomini e Donne. E' stata lei stessa a rassicurare i fans su Instagram, spiegando a grandi linee cosa le è successo. Ora è già tornata a casa e si prepara ad affrontare una nuova stagione di Uomini e Donne, le cui registrazioni inizieranno tra qualche settimana. Ecco cosa è successo alla nostra Ida! Ida Platano Finisce in ospedale: ecco il motivo Ida Platano, nelle scorse ore, ha fatto preoccupare i suoi tanti fan. La donna infatti, è sparita per qualche ora dai social e questo è bastato a mettere in allarme i suoi follower. Ida infatti, è solita condividere ogni momento della sua giornata su Instagram e la mancanza di notizie ha generato ansia nei suoi tanti seguaci. Ebbene, proprio la ...

