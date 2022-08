Spalletti spiazza tutti | lo ha deciso su Zielinski!

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Mancano pochi giorni all’inizio del campionato per il Napoli, che nella giornata di ferragosto, sarà impegnato allo stadio Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona. Primo impegno ufficiale per gli uomini di Luciano, che aspetta intanto novità dal mercato, con i nomi di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone che sono i più chiacchierati a tal proposito. Notizie sono attese anche a centrocampo: Fabian Ruiz potrebbe presto abbracciare il PSG e il Napoli, di conseguenza, inizia a guardarsi già attorno. Cambio ruolo per Zielinski: la decisione a sorpresa Pochi dubbi invece sul futuro di Piotr Zielinski, nonostante l’interesse forte del West Ham nelle scorse settimane. Per lui, il tecnico di Certaldo ha in mente una nuove veste tattica, ‘spoilerata’ d’altronde già nel corso delle prime conferenze di stagione. A confermare il possibile cambio ...

Sulla sfera lo stesso Kvaratskhelia cheil portiere avversario. Il georgiano è salito in ...inserisce forze fresche in campo, spazio a tutti. (agg. Umberto Tessier) CALCIOMERCATO ...... da Luis Muriel, bomber dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini fino alla suggestione che porta a Dries Mertens, attaccante belga che ha lasciato a parametro zero il Napoli di Luciano. In ... Spalletti spiazza tutti: pronto un nuovo ruolo per Zielinski L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sta pensando seriamente a una grande novità per quello che concerne Piotr Zielinski.Calciomercato Napoli: l'ultima idea di Giuntoli per è il rinnovo e la cessione in prestito. Una mossa per facilitare l'acquisto di Raspadori.