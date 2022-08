Sorteggio fase a gironi Champions League 2022/2023: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con i preliminari in chiusura, è tempo di fase a gironi per la Champions League 2022/2023. Il Sorteggio avrà luogo a Istanbul (Turchia) giovedì 25 agosto e sarà trasmesso in diretta streaming dalle 18:00. Dove potrete seguire l’evento? Sul sito Uefa.com o sul canale Youtube. Ma anche in tv, dove Sky Sport vi permetterà di seguire l’urna che definirà le avversarie di Milan, Inter, Juventus e Napoli. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con gli approfondimenti sulle avversarie delle italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con i preliminari in chiusura, è tempo diper la. Ilavrà luogo a Istanbul (Turchia) giovedì 25 agosto e sarà trasmesso in direttadalle 18:00. Dove potrete seguire l’evento? Sul sito Uefa.com o sul canale Youtube. Ma anche in tv, dove Sky Sport vi permetterà di seguire l’urna che definirà le avversarie di Milan, Inter, Juventus e Napoli. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con gli approfondimenti sulle avversarie delle italiane. SportFace.

