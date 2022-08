Sky: Pinamonti, fatta tra Sassuolo e Inter. Può sbloccare la cessione di Raspadori al Napoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo due incontri (uno ieri sera, uno stamattina) il Sassuolo ha troato l’accordo definitivo per l’acquisto di Andres Pinamonti dall’Inter, che si trasferisce a Reggio Emilia dopo l’ottima stagione giocata con la maglia dell’Empoli. Il centravanti verrà pagato dal Sassuolo circa venti milioni di euro e farà le visite mediche già nella giornata di domani. È quanto riporta Sky. La cosa, chiaramente, Interessa indirettamente il Napoli. Questo perché Pinamonti è, nella testa di Carnevali, il sostituto naturale di Raspadori, oggetto del desiderio degli azzurri, che stanno provando oramai da qualche giorno a trovare la quadra col Sassuolo sulle cifre di un trasferimento per cui il giovane attaccante della Nazionale sta spingendo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo due incontri (uno ieri sera, uno stamattina) ilha troato l’accordo definitivo per l’acquisto di Andresdall’, che si trasferisce a Reggio Emilia dopo l’ottima stagione giocata con la maglia dell’Empoli. Il centravanti verrà pagato dalcirca venti milioni di euro e farà le visite mediche già nella giornata di domani. È quanto riporta Sky. La cosa, chiaramente,essa indirettamente il. Questo perchéè, nella testa di Carnevali, il sostituto naturale di, oggetto del desiderio degli azzurri, che stanno provando oramai da qualche giorno a trovare la quadra colsulle cifre di un trasferimento per cui il giovane attaccante della Nazionale sta spingendo ...

NCN_it : SKY - È fatta per Pinamonti al Sassuolo: l'operazione sblocca il passaggio di Raspadori al Napoli? #Pinamonti… - SeEarn : SKY - È fatta per Pinamonti al Sassuolo: l'operazione sblocca il passaggio di Raspadori al Napoli? #Pinamonti… - napolista : Sky: #Pinamonti, fatta tra #Sassuolo e #Inter. Può sbloccare la cessione di #Raspadori al #Napoli L’attaccante ex… - Gunadi33197922 : RT @F_Nerazzurra: Sky - It’s done: Pinamonti to Sassuolo, €20M to Inter. - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA – Sky: “Accordo per #Pinamonti, è fatta! Lascia l’Inter, domani le visite” ? -