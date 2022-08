Sampdoria | è ufficiale | Damsgaard ceduto al Brentford

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “L’U.C.comunica di avera titolo definitivo alF.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh“. Con queste poche parole, laha ufficializzato la cessione di Mikkelal. I blucerchiati hanno dunqueuno dei talenti più puri del proprio organico: il danese giocherà in Premier League, nella squadra che ha rilanciato Christian Eriksen, suo connazionale, nel calcio che conta dopo il noto stop per problemi al cuore. Il talentino nordico, a lungo infortunato nel corso della stagione scorsa, è potenzialmente uno dei migliori prospetti del calcio internazionale e proverà a dimostrarlo in Inghilterra; nel frattempo, laha perso uno dei suoi ...