Riqualificazione pattinodromo in 320 giorni, Mastella: “Metteremo fine ad uno scempio” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Rimuoviamo un orribile scempio che durava da anni e restituiamo alla Città tutta uno spazio di socializzazione”. Così Clemente Mastella alla presentazione dell’ apertura dei cantiere di lavoro per il recupero e la Riqualificazione del pattinodromo di via Pertini a due passi dalla Scuola Media “Pascoli” e dall’area di parcheggio dei camperisti. I lavori, che muovono 1,5 milioni di euro a base di gara nell’ambito del Fondo di Sviluppo regionale finanziato dall’Unione Europea, dureranno 320 giorni e saranno curati da una ditta di Castelvenere. Evidente la soddisfazione del Sindaco, che era accompagnato dal suo vice Francesco De Pierro, dall’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello dall’altro assessore Attilio Cappa nonchè dai dirigenti Antonio Iadicicco, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Rimuoviamo un orribileche durava da anni e restituiamo alla Città tutta uno spazio di socializzazione”. Così Clementealla presentazione dell’ apertura dei cantiere di lavoro per il recupero e ladeldi via Pertini a due passi dalla Scuola Media “Pascoli” e dall’area di parcheggio dei camperisti. I lavori, che muovono 1,5 milioni di euro a base di gara nell’ambito del Fondo di Sviluppo regionale finanziato dall’Unione Europea, dureranno 320e saranno curati da una ditta di Castelvenere. Evidente la soddisfazione del Sindaco, che era accompagnato dal suo vice Francesco De Pierro, dall’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello dall’altro assessore Attilio Cappa nonchè dai dirigenti Antonio Iadicicco, ...

