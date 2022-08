Replica Terra Amara in streaming, puntata del 10 agosto 2022 | Video Mediaset (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 10 agosto 2022, con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna Yilmaz, ricco grazie all’adozione di Fekeli, che lo fa padrone di una industria tessile, distribuisce beni alle baracche, e si fa paladino dei braccianti contro Demir. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Terra Amara in streaming, puntata del 10 agosto 2022 Video Mediaset Fatti di ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 10, con la soap turca. Nellaodierna Yilmaz, ricco grazie all’adozione di Fekeli, che lo fa padrone di una industria tessile, distribuisce beni alle baracche, e si fa paladino dei braccianti contro Demir. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloindel 10Fatti di ...

draghifacazzate : @PaoloBorg Infatti. Lo dico anche a te. La tua replica fa schizzare il minchiometro alle stelle. Livello terra piatta. - 1926Azzurro : @GiErre7 @MGuardasole Ho visto entrambe purtroppo. Quella gara è identica all'anno scorso. Quella replica è una pez… - zazoomblog : Replica Terra Amara in streaming puntata del 5 agosto 2022 Video Mediaset - #Replica #Terra #Amara #streaming - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 4 agosto 2022. Don Matteo leader anche in replica (15.1%) Giù le Mani dalle Nostre Figlie fermo… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 4 agosto 2022. Don Matteo leader anche in replica (15.1%), Giù le Mani dalle Nostre Figlie fer… -