Renzi e Calenda, trattative in corso. Terzo polo o appendice della sinistra? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – La partita ora si gioca tra Azione e Italia viva. Dopo il naufragio dell'alleanza a sinistra e i messaggi diretti di Renzi a Calenda, le due formazioni parlano ora faccia a faccia. Azione e Italia viva, il centrismo "draghiano" Beninteso che "draghiano" sta diventando un appellativo ideologico, che ovviamente non si esaurisce nell'ormai prossimo ex-premier ma in una politica che potrebbe essere svolta allo stesso modo da dieci altri come (al di là delle propagande esaltate e "super" sull'ex governatore Bce), c'è da dire che la trazione "draghiana" è una sottospecie di ispirazione per entrambe le formazioni politiche di centro, Azione e Italia viva, le cui trattative ormai sono in corso e l'obiettivo è chiarissimo: la creazione di un Terzo polo. L'intesa, ...

