Real Madrid Eintracht 1-0 LIVE: al via la seconda frazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Appuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida tra Real Madrid e Eintracht Francoforte che mette in palio la Supercoppa Europea 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Real Madrid Eintracht 1-0 1? Al via la Supercoppa Europea 5? Avvio con il Madrid a muovere lentamente palla, tedeschi ben coperti in controllo 14? OCCASIONE Eintracht – Ripartenza fulminante dei tedeschi, Kamada spara a tu per tu con Courtois ma trova la respinta fenomenale del belga 17? OCCASIONE Real – Fantastica azione dei Blancos con Benzema ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna la Supercoppa Europea tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAppuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida traFrancoforte che mette in palio la Supercoppa Europea 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi1-0 1? Al via la Supercoppa Europea 5? Avvio con ila muovere lentamente palla, tedeschi ben coperti in controllo 14? OCCASIONE– Ripartenza fulminante dei tedeschi, Kamada spara a tu per tu con Courtois ma trova la respinta fenomenale del belga 17? OCCASIONE– Fantastica azione dei Blancos con Benzema ...

