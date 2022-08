Napoli, CdS: “Primo allenamento per Sirigu” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, Salvatore Sirigu ha fatto il Primo allenamento da giocatore del Napoli in questa annata, ma la porta sarà ancora coperta. “Meno cinque e la prima domanda, che sorge spontanea, riguarda Matteo Politano, che dall’ultima amichevole è uscito ammaccato e che alla prima di campionato, a Verona, rischia di non esserci. Meno cinque, a partire da oggi, ma ieri, alla ripresa, «il personalizzato in palestra» è sembrato un indizio: stamani se ne capirà di più ma il sospetto che il debutto possa restare a rischio va prendendo corpo. Castel Volturno ha riaperto. Il Napoli è tornato ed ha accolto un nuovo amico: Salvatore Sirigu è arrivato nel tardo pomeriggio, dopo le rituali visite mediche (mattutine) a Villa Stuart a Roma”. “Contratto annuale con ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, Salvatoreha fatto ilda giocatore delin questa annata, ma la porta sarà ancora coperta. “Meno cinque e la prima domanda, che sorge spontanea, riguarda Matteo Politano, che dall’ultima amichevole è uscito ammaccato e che alla prima di campionato, a Verona, rischia di non esserci. Meno cinque, a partire da oggi, ma ieri, alla ripresa, «il personalizzato in palestra» è sembrato un indizio: stamani se ne capirà di più ma il sospetto che il debutto possa restare a rischio va prendendo corpo. Castel Volturno ha riaperto. Ilè tornato ed ha accolto un nuovo amico: Salvatoreè arrivato nel tardo pomeriggio, dopo le rituali visite mediche (mattutine) a Villa Stuart a Roma”. “Contratto annuale con ...

