Matteo Berrettini subito fuori a Montreal. Oggi il debutto di Jannik Sinner (Di mercoledì 10 agosto 2022) Passo falso per Matteo Berrettini alla prima partita sul cemento di Montreal. L’azzurro è stato sconfitto nel primo turno del Master 1000 canadese da Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo ha dominato imponendosi in due set per 6-3 6-2 . Il numero 23 del ranking ha avuto vita facile contro il tennista romano che è stato poco incisivo al servizio e molto falloso, con 30 errori gratuiti. La stagione di Berrettini finora è stata costellata da due successi, ma anche da alcuni stop forzati: a fine marzo è stato operato alla mano destra, problema che non ha compromesso le sue prestazioni visto che al rientro si è aggiudicato Stoccarda e il Queen’s, prima di saltare Wimbledon causa Covid. Al nuovo rientro a Gstaad sulla terra rossa ha perso la finale con il norvegese Casper Ruud. “Non ho mai giocato qui – aveva detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Passo falso peralla prima partita sul cemento di. L’azzurro è stato sconfitto nel primo turno del Master 1000 canadese da Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo ha dominato imponendosi in due set per 6-3 6-2 . Il numero 23 del ranking ha avuto vita facile contro il tennista romano che è stato poco incisivo al servizio e molto falloso, con 30 errori gratuiti. La stagione difinora è stata costellata da due successi, ma anche da alcuni stop forzati: a fine marzo è stato operato alla mano destra, problema che non ha compromesso le sue prestazioni visto che al rientro si è aggiudicato Stoccarda e il Queen’s, prima di saltare Wimbledon causa Covid. Al nuovo rientro a Gstaad sulla terra rossa ha perso la finale con il norvegese Casper Ruud. “Non ho mai giocato qui – aveva detto ...

