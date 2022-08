Laver Cup 2022, Tsitsipas e Ruud nel team Europe con Federer, Nadal e Djokovic (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il team Europe per la Laver Cup 2022 è ora al completo. Ed è una formazione di assoluto prestigio quella a disposizione di capitan Borg. Nell’evento che si disputerà alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre, i ‘blu’ hanno inserito altri due top-10. Assieme ai già annunciato ‘fab 4’ Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e un Roger Federer di ritorno sul circuito, arrivano anche Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Mancano invece ancora due giocatori da annunciare per il team World dei fratelli McEnroe. Dopo il forfait di Nick Kyrgios, al momento sono stati ufficializzati solamente quattro tennisti: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman e Jack Sock. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilper laCupè ora al completo. Ed è una formazione di assoluto prestigio quella a disposizione di capitan Borg. Nell’evento che si disputerà alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre, i ‘blu’ hanno inserito altri due top-10. Assieme ai già annunciato ‘fab 4’ Rafael, Novak, Andy Murray e un Rogerdi ritorno sul circuito, arrivano anche Stefanose Casper. Mancano invece ancora due giocatori da annunciare per ilWorld dei fratelli McEnroe. Dopo il forfait di Nick Kyrgios, al momento sono stati ufficializzati solamente quattro tennisti: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman e Jack Sock. SportFace.

