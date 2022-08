LA CARICA DEI 100 E 1: PIERO CHIAMBRETTI SBARCA SU CANALE 5 CON UNO SHOW INCENTRATO SUI BAMBINI (Di mercoledì 10 agosto 2022) La CARICA dei 100 e 1 è il nuovo programma di PIERO CHIAMBRETTI che andrà in onda su CANALE 5 nella prossima stagione televisiva 2022/2023. Il portale TvBlog.it comunica che il nuovo programma di PIERO CHIAMBRETTI non si chiamerà, come si era detto alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, Talentissimo Me, ma bensì La CARICA dei 100 e 1. I protagonisti saranno BAMBINI che hanno un’età tra i 6 e gli 11 anni e i casting sono stati affidati alla SDL2005 di Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip. Da quello che è trapelato fino ad oggi, i BAMBINI saranno coinvolti in uno SHOW (e non in un talent) dove BAMBINI e conduttore saranno a stretto contatto tra di loro. La messa in onda è ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladei 100 e 1 è il nuovo programma diche andrà in onda su5 nella prossima stagione televisiva 2022/2023. Il portale TvBlog.it comunica che il nuovo programma dinon si chiamerà, come si era detto alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, Talentissimo Me, ma bensì Ladei 100 e 1. I protagonisti sarannoche hanno un’età tra i 6 e gli 11 anni e i casting sono stati affidati alla SDL2005 di Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip. Da quello che è trapelato fino ad oggi, isaranno coinvolti in uno(e non in un talent) dovee conduttore saranno a stretto contatto tra di loro. La messa in onda è ...

