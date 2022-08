Kostic | le assenze e il modulo | i dubbi di Allegri verso il Sassuolo

ermanno691 : Scusate dirò sicuramente una sciochezza! Ma giustamente visto le squaliche e le assenze si è fatto di tutto per acc… - 22jctraveler : @EdoardoMecca1 Finalmente qualcuno che ragiona! Se vedo un altro post di gente che si sbrodola per la plusvalenza d… - ZonaBianconeri : RT @Davideee101: L’ideale sarebbe chiudere #Kostic entro questa sera e farlo arrivare già domani, così da poter essere presente mercoledì a… - Davideee101 : L’ideale sarebbe chiudere #Kostic entro questa sera e farlo arrivare già domani, così da poter essere presente merc… - DrugoSniper85 : @F1N1no @ninobizzintino @giuventinaa_ Alla Juve di oggi pesano troppo le assenze dei vari Pogba,Chiesa, Cuadrado tu… -

Si avvicina il fischio d'inizio della stagione della Juventus: lunedì alle 20.45 i bianconeri ospiteranno il Sassuolo. Le ultime con Giovanni ......Dodo mentre in attacco ecco Jovic con ballottaggio Ikoné - Saponara Come detto in mezzoe ... lunedì ore 20:45 Juventus,si prende la fascia sinistra Lunga lista di indisponibili per Max ...Per Calciomercato.com, l’ex Cremonese è favorito sul classe 2003. Prosegue l'avvicinamento ae Allegri arriva al match con un dubbio a centrocampo. Sul fronte mercato, al momento Allegri non vorrebbe p ...'Filip è sempre stato un ragazzo attento ad imparare il più possibile e sempre molto disciplinato 'Se Filip otterrà la libertà necessaria per imporre il suo gioco sulla fascia sinistra, allora potrà g ...