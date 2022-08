John Cena svela il consiglio di The Rock che l'ha aiutato a iniziare la sua carriera come attore (Di mercoledì 10 agosto 2022) La star di Peacemaker John Cena ha svelato il consiglio di Dwayne "The Rock" Johnson che lo ha aiutato ad avere una carriera a Hollywood. John Cena ha rivelato il consiglio che gli ha dato The Rock all'inizio della sua carriera come attore, sostenendo che lo ha aiutato moltissimo spingendolo nella giusta direzione dal punto di vista professionale. Le due star hanno in comune il passato come wrestler prima di mettersi alla prova come attori ottenendo più di un successo. Durante una partecipazione all'evento Comic-Con Wales, John Cena ha spiegato parlando ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) La star di Peacemakerhato ildi Dwayne "Theson che lo haad avere unaa Hollywood.ha rivelato ilche gli ha dato Theall'inizio della sua, sostenendo che lo hamoltissimo spingendolo nella giusta direzione dal punto di vista professionale. Le due star hanno in comune il passatowrestler prima di mettersi alla provaattori ottenendo più di un successo. Durante una partecipazione all'evento Comic-Con Wales,ha spiegato parlando ...

