Inter, Inzaghi non rischierà Brozovic: in caso a Lecce pronto Asllani (Di mercoledì 10 agosto 2022) Simone Inzaghi non si prenderà nessun rischio, conscio che la stagione comincia sabato ma è lunghissima. E quindi se il polpaccio di Marcelo Brozovic non darà tutte le garanzie del caso, il croato anche oggi non prenderà parte all’allenamento congiunto con il Sant’Angelo, per Lecce è pronto dal primo minuto Kristjan Asllani, all’esordio con la maglia nerazzurra. Il giovane ex giocatore dell’Empoli è in grande crescita e ha fatto un campionato da protagonista, Inzaghi non avrebbe problemi a lanciarlo subito affianco di Barella e Calhanoglu. La decisione definitiva verrà presa tra domani e venerdì quando ci saranno gli ultimi due allenamenti prima della partenza per Lecce. Alle ore 15:00, sempre di venerdì, è fissata la conferenza stampa di Simone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Simonenon si prenderà nessun rischio, conscio che la stagione comincia sabato ma è lunghissima. E quindi se il polpaccio di Marcelonon darà tutte le garanzie del, il croato anche oggi non prenderà parte all’allenamento congiunto con il Sant’Angelo, perdal primo minuto Kristjan, all’esordio con la maglia nerazzurra. Il giovane ex giocatore dell’Empoli è in grande crescita e ha fatto un campionato da protagonista,non avrebbe problemi a lanciarlo subito affianco di Barella e Calhanoglu. La decisione definitiva verrà presa tra domani e venerdì quando ci saranno gli ultimi due allenamenti prima della partenza per. Alle ore 15:00, sempre di venerdì, è fissata la conferenza stampa di Simone ...

SimoneTogna : #inter: alla vigilia del match di campionato, primo impegno ufficiale per i nerazzurri, il tecnico Simone Inzaghi r… - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco,… - sportface2016 : Zero rischi per #Inzaghi: se il polpaccio di #Brozovic non darà garanzie a Lecce giocherà dal primo minuto #Asllani… - tuttointer24 : Francesco Colonnese in ESCLUSIVA: “Gigi Simoni si prendeva cura di me, sbagliai a scegliere la Roma” ???? #Inter… -