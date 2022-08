Giravolta Trump | sceglie di non rispondere all’interrogatorio per l’inchiesta sul fisco | «È una caccia alle streghe» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 agosto 2022) «Rifiuto didomande in base ai diritti che sono concessi a ogni cittadino dalla Costituzione americana». Con una nota, l’ex presidente Donaldsi mette di traversoindagini della procuratrice di New York Letitia James, che da anni investiga sulle società del tycoon e sulla possibilità che abbia gonfiato il valore dei suoi asset per spuntare condizioni finanziarie migliori. «Non ho fatto nulla di sbagliato ed è per questo che dopo cinque anni di indagine i governi federale, statale e locale, insiemeFake News, non hanno trovato nulla», si difende, secondo il quale James, «una razzista» (è la prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo, ndr), sta conducendo una campagna politica contro di lui, la sua famiglia e la sua società «per fare ...