Fiorentina, Milenkovic e stadio: ora tocca a Commisso (Di mercoledì 10 agosto 2022) FIRENZE - Non era stato mai così tanto tempo senza prendersi cura, direttamente, della sua Fiorentina. Stavolta però Rocco Commisso ha scelto di rompere gli indugi e ad oltre otto mesi di distanza dal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) FIRENZE - Non era stato mai così tanto tempo senza prendersi cura, direttamente, della sua. Stavolta però Roccoha scelto di rompere gli indugi e ad oltre otto mesi di distanza dal ...

AlfredoPedulla : #Milenkovic, respinto per ora forte assalto del #Siviglia. La #Fiorentina fiduciosa di incassare il sì per il rinno… - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - violanews : ???Il Ds #Pradé conferma gli sforzi della #Fiorentina per trattenere #Milenkovic ???? - Fantacalcio : Fiorentina, Pradé: 'Biraghi e Lo Celso? Tutto falso, vi dico la verità. Su Milenkovic...' - ZonaBianconeri : RT @Pietro29_: La Fiorentina lavora per rinnovare #Milenkovic, #Juventus rimasta a mani vuote? ???? ???? -