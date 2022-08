Europei nuoto Roma 2022, Cesare Butini: “Attesi a risultati in linea con gli ultimi anni” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Siamo Attesi a risultati in linea con quanto ottenuto negli ultimi anni. I mondiali di Budapest sono stati uno spartiacque nel percorso della nazionale. I record e i primati personali sono stati eccezionali e arrivati in una stagione particolare, che ha determinato un aggiustamento della preparazione proprio in funzione di questi campionati Europei“. Sono le dichiarazioni del direttore tecnico dell’Italnuoto Cesare Butini in vista del via alla 36esima edizione dei campionati Europei, in programma a Roma dall’11 al 17 agosto. Cinquantotto atleti azzurri, 34 maschi e 24 femmine, con grande voglia di stupire. “Ci sarà finalmente tanto pubblico sugli spalti e il nostro reale obiettivo è di farlo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Siamoincon quanto ottenuto negli. I mondiali di Budapest sono stati uno spartiacque nel percorso della nazionale. I record e i primati personali sono stati eccezionali e arrivati in una stagione particolare, che ha determinato un aggiustamento della preparazione proprio in funzione di questi campionati“. Sono le dichiarazioni del direttore tecnico dell’Italin vista del via alla 36esima edizione dei campionati, in programma adall’11 al 17 agosto. Cinquantotto atleti azzurri, 34 maschi e 24 femmine, con grande voglia di stupire. “Ci sarà finalmente tanto pubblico sugli spalti e il nostro reale obiettivo è di farlo ...

