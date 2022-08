Elezioni | Cottarelli candidato con +Europa e Pd | “Un passo importante”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Ho accettato l’offerta che mi è stata fatta da Pd e Più Europa di essere uncomune per le prossime politiche. Per me è un, le prossimesono le più importanti che avremo per parecchi anni, si confrontano due visioni del mondo diverse, una conservatrice e una progressista, entrambe legittime, ma l’Italia deve decidere”. Lo ha detto Carlodurante la conferenza stampa di Più Europa e Pd. “Per me essere progressista vuole dire mettere al centro della vita politica la giustizia sociale come possibilità di crescita sociale che tutti debbono avere. E’ l’articolo 3 della nostra Costituzione”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

