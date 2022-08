Elezioni, Calenda: Con Renzi accordo raggiunto sulle questioni di fondo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un incontro con Matteo Renzi non è fissato, ma ci sentiamo. “sulle questioni di fondo l’accordo e’ raggiunto”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a “Omnibus” su La7. Calenda ha sottolineato che “ci sono le premesse” per un’intesa elettorale tra Azione e Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un incontro con Matteonon è fissato, ma ci sentiamo. “dil’e’”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo, ospite a “Omnibus” su La7.ha sottolineato che “ci sono le premesse” per un’intesa elettorale tra Azione e Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

