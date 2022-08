napolista : Di Marzio: La partenza di #Petagna per #Monza rallentata da #Simeone. #Adl tratta col #Verona sulla formula Il Nap… - xjuventus : ?? L’eventuale partenza di #Rabiot permetterebbe alla #Juventus di accelerare sul nuovo centrocampista. Oltre a… - ZonaBianconeri : RT @JuvMania: L’eventuale partenza di #Rabiot permetterebbe alla #Juventus di accelerare sul nuovo centrocampista. Oltre a #Paredes, obiett… - JuvMania : L’eventuale partenza di #Rabiot permetterebbe alla #Juventus di accelerare sul nuovo centrocampista. Oltre a… - pazzamentejuve : ?? L’eventuale partenza di Rabiot permetterebbe alla Juventus di accelerare sul nuovo centrocampista. Oltre a Parede… -

Fiorentina.it

... una ai nastri didella prossima Prima categoria, l'altra dalla Terza provinciale. Due ... e indifferente sul progetto diLeoncini. Paradossalmente, nell'anno in cui la scelta di calcio ...Stando a quanto rivelato da Gianluca Di, Perez saluta l'Italia con la formula del prestito ... La suafarebbe spazio all'ex capitano del Torino ma resta da convincere il Bologna , o ... Di Marzio: Drago-Spezia si è sbloccata. Va in Liguria per 2 milioni più bonus e rivendita E' tutto pronto per la manifestazione di presentazione della squadra del Cosenza Calcio per la stagione 2022/2023, in programma questa sera, alle 20,30, in ...Il Napoli vuole prima assicurarsi il sostituto di Petagna e soltanto dopo cederà l'attaccante ai brianzoli del Monza.