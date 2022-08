Covid, news. Ue, Kyriakides: "In autunno vaccini adattati a varianti". LIVE (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo afferma la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l'accordo tra l'Ue e Moderna per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19 a settembre "garantirà che i Paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini". I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 43.084, i morti sono 177. Il tasso di positività è pari al 15,8%. In calo ricoveri (-236) e terapie intensive (-8) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo afferma la commissaria Ue alla Salute, Stella, sottolineando che l'accordo tra l'Ue e Moderna per ri-programmare le consegne deicontro il-19 a settembre "garantirà che i Paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini". I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 43.084, i morti sono 177. Il tasso di positività è pari al 15,8%. In calo ricoveri (-236) e terapie intensive (-8)

