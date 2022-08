Covid in Bergamasca, contagi e ricoveri in discesa: tutti i dati, comune per comune (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua a decrescere la curva epidemica del Covid-19 in provincia di Bergamo, dove l’indice di trasmissibilità del virus (valore di RdT) si mantiene al di sotto del valore di soglia critica riduzione. A tutto ciò si accompagna una riduzione dei ricoveri ordinari e una sostanziale stabilità di quelli in terapia intensiva, fanno notare gli esperti di Ats Bergamo che hanno monitorato l’andamento della malattia dalla settimana che dal 3 va al 9 agosto. “Il decremento, salvo eventi al momento imprevedibili ed al netto di possibili fasi oscillatorie, dovrebbe protrarsi fino alla fine di agosto”. Il tasso di incidenza nella settimana osservata è pari a 293 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro i 419 della scorsa settimana. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa ed è pari a 472 contro 674 della scorsa settimana. Idem per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua a decrescere la curva epidemica del-19 in provincia di Bergamo, dove l’indice di trasmissibilità del virus (valore di RdT) si mantiene al di sotto del valore di soglia critica riduzione. A tutto ciò si accompagna una riduzione deiordinari e una sostanziale stabilità di quelli in terapia intensiva, fanno notare gli esperti di Ats Bergamo che hanno monitorato l’andamento della malattia dalla settimana che dal 3 va al 9 agosto. “Il decremento, salvo eventi al momento imprevedibili ed al netto di possibili fasi oscillatorie, dovrebbe protrarsi fino alla fine di agosto”. Il tasso di incidenza nella settimana osservata è pari a 293 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro i 419 della scorsa settimana. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa ed è pari a 472 contro 674 della scorsa settimana. Idem per ...

