"Come in Danimarca". De Leo (Il Tempo) smonta la strategia sinistra sui migranti (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'emergenza sbarchi a Lampedusa tiene banco in campagna elettorale e nei talk show politici. Nel parterre degli ospiti della puntata di Omnibus - martedì 9 agosto - condotta da Andrea Pennacchioli, era presente anche il giornalista de Il Tempo Pietro De Leo, che ha fatto un passaggio sull'argomento. "Il dibattito intorno all'immigrazione rischia di creare strumentalizzazioni per attaccare il centrodestra - ha spiegato - a scapito della verità. E' vero che in Europa ci sono dei governi guidati da leader identitari che si sono opposti a meccanismi di ricollocamento. Ma non è che gli altri si siano comportati tanto meglio". E da qui ha citato due esempi: "Vogliamo ricordare cosa ha fatto Macron, nel corso degli anni, al confine con Ventimiglia? E vorrei ricordare un caso molto importante, per smentire quel racconto in cui sembra che i cattivi sono tutti alleati del ...

