Basket | James incontra i Lakers | pronto a fare la spalla di Davis

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Los Angeles, 10 ago. -(Adnkronos) - L'incontro è avvenuto settimana scorsa, i protagonisti sono stati LeBron, il suo agente Rich Paul, il general manager deiRob Pelinka e il nuovo allenatore gialloviola Darvin Ham. L'oggetto del meeting, in apparenza, doveva essere l'estensione contrattuale di, con l'ipotetico biennale da 97.1 milioni di dollari sul tavolo. Si è invece parlato solo marginalmente di quello, assicura una fonte solitamente bene informata come Chris Haynes di Yahoo! Sports. A essere analizzati nel dettaglio dell'incontro, infatti, sono state maggiormente le strategie future deiper assicurare a LeBron una squadra sempre competitiva per il titolo finché sarà in gialloviola - un qualcosa che Pelinka ha assicurato in prima persona alla sua star. Come, però, è un altro paio di ...