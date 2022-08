Autovelox | beffa in autostrada | si prende la multa anche così

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Con l’avvio ufficiale delle vacanze molti italiani si sono messi in viaggio e sulle autostrade rischiano di incontrare gli. In questo caso specifico dovete sapere esattamente cosa fare per evitare laperché non tutti glisegnalano le scorrettezze nello stesso modore unaperché si è superato il limite di velocità L'articolo proviene da Consumatore.com.

quotidianodipuglia.it

per il Comune, che ha inviato tre avvisi per infrazione al codice della strada, ma l'automobilista beccato dall'per eccesso di velocità aveva cambiato indirizzo. Il giudice di pace ha ...... che non si fermano al semaforo ma che, soprattutto, incappano negli oltre 8mila... Insomma, una doppiaper il gran popolo delle due e delle quattro ruote. Perché è vero che i Comuni ... Autovelox, la mappa degli apparecchi nel Salento: ecco dove prestare attenzione Non tutti gli autovelox funzionano nello stesso modo e occorre stare molto attenti se non si vuole rischiare una multa ...